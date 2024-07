Ależ one są urocze! Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Reks szuka domów dla kociąt, bo z coraz większym trudem zapewnia im opiekę

Malborskie Stowarzyszenie Zwierząt Reks opiekuje się kotami

Koci domek wylądował w koszu. Stowarzyszenie Reks: "To przestępstwo i jest karalne"

Jak zostać kocim opiekunem? To nic strasznego

Nic dziwnego, że przydaliby się nowi stali troskliwi opiekunowie. Kto się waha, niech spróbuje, bo koty naprawdę nie są kłopotliwe , jeśli tylko szanuje się ich prawa. Można się z nimi szybko dogadać, gdy zapewni im się osobistą przestrzeń. To nie maskotki, same decydują kiedy i czy w ogóle przyjdą pomruczeć nam do ucha lub ułożą na kolanach.

Poza tym, potrzebują dobrej karmy, miski z wodą, drapaka, czystej kuwety i opieki medycznej w razie potrzeby. Miejsce do spania wybierają same, upychając się czasem w kartonach, wylewając z małych koszy lub znikając pod kołdrą.

Bywają ciekawskie, kochane, urocze i… denerwujące, gdy akurat w środku nocy urządzają wyścigi za piłką przez całe mieszkanie. Ale kto ma kota ten wie, że to one są królowymi lub królami domu.

Zdecydowani na bycie kocimi poddanymi? W Reksie tylko na to czekają.

Jeśli ktoś jest rzeczywiście zainteresowany i chciałby zaopiekować się którymś z maluszków, niech dzwoni bezpośrednio do Reksa, pod nr tel. 666 386 567.

Trzeba pamiętać, że obowiązuje umowa adopcji zwierzęcia, w której spisane są obowiązki przyszłego właściciela. To zabezpieczenie, by kot czy pies miał odpowiednie warunki w nowym domu.