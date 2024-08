Bon energetyczny 2024. W Malborku wnioski o wypłatę świadczenia można już składać w MOPS

Bon energetyczny 2024. Dla kogo świadczenie?

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Kto zgłosi się z dokumentami po tym terminie, pozostaną one bez rozpoznania Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Ile wynosi bon energetyczny? Stawki są zróżnicowane

dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł ;

; dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł ;

; dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł ;

; dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), to kwota bonu energetycznego dla tych gospodarstw jest zwiększona o 100 proc.