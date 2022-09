Castle Triathlon Malbork 2022. Niedziela to czas ironmana [ZDJĘCIA cz. 1]. Zobaczcie rywalizację w Nogacie Radosław Konczyński

O godz. 6 rozpoczął się drugi dzień na Castle Triathlon Malbork. Zanim do wody weszli uczestnicy mistrzostw Polski w ironmanie, odegrany został hymn Polski, a chwilę później – co już jest tradycją – można było usłyszeć „Bogurodzicę”, ale po raz pierwszy została zaśpiewana na żywo dzięki zespołowi Secret Garden Singers z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Rywalizacja na pełnym dystansie cały czas trwa. Ostatni zawodnicy dotrą na metę około godz. 22. W galerii powyżej możecie zobaczyć zdjęcia z wejścia do Nogatu i rywalizację w rzece na dystansie IM.