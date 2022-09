Castle Triathlon Malbork 2022. Uczestnikom przyda się doping mieszkańców, a kierowcom - trochę cierpliwości

O Castle Triathlon Malbork można śmiało napisać, że to były... narodziny gwiazdy wśród imprez triathlonowych w Polsce. Zaczynało się skromnie w 2000 r. z inicjatywy malborczyka Marcina Waniewskiego, wtedy zawodnika i trenera. Idea była taka, by wszyscy młodzi zawodnicy mogli wziąć udział w wyścigu organizowanym we własnym mieście. Organizatorzy przypominają, że przez pierwsze trzy lata miała formułę triathlonu MTB (0,6 km pływania – 15 km jazdy na rowerze – 3 km biegu). Impreza się rozwijała i zyskiwała na popularności, dzięki czemu zyskała rangę Pucharu Polski w triathlonie oraz eliminacji do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.

W 2011 roku zawody jednak w ogóle się nie odbyły. Pomysłodawca miał prawo czuć „zmęczenie materiału”, a może i „opór materii”, bo ciężar organizacji coraz większego wydarzenia spoczywał na jego barkach, rodziny i znajomych.