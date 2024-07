Co z przebudową drogi krajowej nr 22 w Malborku? Trasa wybudowana w PRL zaczyna przypominać komunikacyjny skansen

Trwa przebudowa drogi krajowej nr 22 w okolicach Malborka. Wkrótce dojazd od strony Tczewa i wyjazd w kierunku Elbląga będzie gotowy. Tylko w granicach miasta nic się nie dzieje. Mieszkańcy dopytują, co się stało, że nie ma zapowiadanego od paru lat remontu.

Droga krajowa nr 22 w Malborku powstała w PRL. Będzie przebudowa?

40 lat temu trwały przygotowania do budowy nowej trasy przez Malbork. Oddano ją do użytku w kwietniu 1986 r. To, co miało wówczas być dowodem nowoczesności i wygodą dla kierowców, teraz wymaga korekt i poprawy. Droga krajowa nr 22, ponieważ przecina miasto na pół, musi być nie tylko bezpieczna, ale też jak najmniej uciążliwa dla tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już kilka lat temu zaczęła projektować przebudowę malborskiego odcinka „krajówki”. Chodzi o ok. 3,6 km od skrzyżowana z ul. Mickiewicza do granicy Malborka. Ale władze samorządowe, zarówno miasta, jak i powiatu, oprotestowały te plany, uznając je za niewystarczające.

Tylko że wówczas przynajmniej coś się działo, była zapowiedź, że spora miejska część DK 22 przestanie przypominać tę rodem z PRL. Tym bardziej, że realizacja inwestycji miała rozwiązywać część problemów, m.in. z brakiem ścieżki rowerowej oraz oświetlenia na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, co często podnoszą użytkownicy.

Mieszkańcy zaczynają się powątpiewać, czy malborski odcinek doczeka się remontu. I dopytują, czy władze miasta sprawy pilnują, bo za moment Malbork będzie wyglądał jak drogowy skansen. Cały czas jesteśmy w kontakcie z GDDKiA – słyszymy zapewnienia Jana Tadeusza Wilka, wiceburmistrza Malborka. - Mówiliśmy to wielokrotnie, że prowadzenie remontu w mieście bez zakończenia remontu na Tczew i Elbląg były samobójstwem i dla drogowców, i dla nas.

Decyzja środowiskowa burmistrza wstrzymała GDDKiA

Nie jest tajemnicą, że to właśnie przez stanowisko włodarza plany GDDKiA zostały przyhamowane. Chodzi o wydaną przez burmistrza w lutym 2023 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji na drodze krajowej nr 22. To dokument, który opisuje warunki, jakie będzie musiał spełnić inwestor w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia. To droga o sporym natężeniu ruchu przebiegająca przez środek miasta. Chodzi więc o to, by realizacja inwestycji sprawiła, że trasa będzie jak najmniej uciążliwa dla otoczenia.

- Jeśli będzie będzie dobra wola ze strony inwestora, można wrócić do tematu. Nasze stanowisko jest takie, że nie zgadzamy się, by remont tej drogi sprowadzał się do ustawienia ekranów, bo tak z projektu wynika. A przecież trzeba zjazd na Daleką zrobić, wyjazd z firmy Leier. To jest dla nas ważne. A jak jest już takie ciśnienie na te ekrany, to nie blaszane, ale może gabiony. Jest też kwestia cichej nawierzchni, której zastosowanie proponowaliśmy. Ale ze strony GDDKiA była odpowiedź, że zimą nie wolno ich solić. To niech ich nie solą – przypomina Jan Tadeusz Wilk.

Kilkanaście miesięcy temu, składając odwołanie, zarządca drogi tłumaczył, że decyzja wydana przez burmistrza m.in. nie określa kompletnych rozwiązań z zakresu ochrony akustycznej. Powinny być one wskazane w wymaganiach dla dokumentacji, niezbędnej do wydania decyzji. Dodatkowo, warunki ochrony przed hałasem w przypadku nawierzchni są wzajemnie niespójne: w jednym miejscu jest mowa o tłumieniu hałasu o 3 dB, a w innym nawet o ok. 10 dB. W przypadku tej drugiej wartości, są niewykonalne, z uwagi na brak nawierzchni o tak wysokim poziomie redukcji hałasu, użytkowanej w rzeczywistych warunkach drogowych oraz przy sposobach zimowego utrzymania drogi – tłumaczyli nam przedstawiciele GDDKiA.

Czy mimo rozbieżności jest nadzieja, że strony sporu spotkają się przy stole?

- To są drogi krajowe, my musimy dbać o interes miasta, a nie dróg krajowych – słyszymy od Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka.

Drogowcy obstają przy swoim. Jeżeli chodzi o rozbudowę drogi krajowej nr 22 w Malborku, jako GDDKiA Oddział w Gdańsku cały czas czekamy na wyrok SKO. Decyzja środowiskowa wydana przez miasto nie daje możliwości dyskusji przed rozstrzygnięciem SKO – przekazał nam stanowisko Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału GDDKiA.

Przebudowa DK 22. Co miało być robione prócz nawierzchni?

Wokół takich przeciągających się w czasie tematów narasta wiele miejskich legend. Jedna z nich mówi o tym, że właściwie nie wiadomo, czy do realizacji tej przebudowy w ogóle dojdzie, bo nie ma jej w planie finansowym na najbliższe lata. Zarządca krajowej „22” zapewnia, że niczego nie odpuszcza. - Co do stanu DK 22, w przypadku wszelkich problemów podejmujemy działania doraźne w celu ich wyeliminowania. Przypominam, że bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi jest priorytetem wszystkich działań GDDKiA – podkreśla Mateusz Brożyna.

Według wcześniejszych zapowiedzi, w ramach malborskiej inwestycji planowane było:

wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości minimum 7 m i wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni

budowę ciągu pieszo-rowerowego

budowę i przebudowę zjazdów z drogi krajowej nr 22

przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym

przebudowę przepustów w rowie przydrożnym w dwóch miejscach

przebudowę obiektu mostowego z kładką dla pieszych nad kanałem Ulgi na przepust o przekroju skrzynkowym

przebudowę rowów drogowych

budowę i przebudowę odwodnienia drogi

remont wiaduktu kolejowego oraz przejścia podziemnego

wycinkę drzew i krzewów. Burmistrz w swojej decyzji środowiskowej wydał również zalecenia dotyczące właśnie zieleni w pasie drogi. Według GDDKiA, realizacja inwestycji wiąże się z koniecznością usunięcia 241 drzew oraz wielu krzewów. Inwestor od początku planował wykonanie nasadzeń zastępczych w stosunku 1:1. W praktyce propozycja drogowców przewidywała posadzenie jedynie 50 drzew w granicach inwestycji. Pozostałe 191 owszem, miałyby zostać posadzone wzdłuż drogi krajowej nr 22, ale na terenie województwa pomorskiego, nie w Malborku. Władze od początku to kwestionowały.

W dostępnym na stronie internetowej miasta dokumencie bardzo rygorystycznie określone też zostały wymagane ilości i parametry roślin przeznaczonych do nasadzeń. W przypadku usuniętych drzew, nasadzenie drzew w proporcji 1:7 (czyt. za 1 drzewo usunięte 7 posadzonych) o wysokości minimum 2 metry i obwodzie pnia na wysokości 100 cm minimum 8 cm lub nasadzenie drzew w proporcji 1:5 o wysokości minimum 2,5 metra oraz obwodzie pnia na 100 cm minimum 12 cm – czytamy w decyzji środowiskowej. Są też wytyczne dotyczące wycinanych krzewów. Tu mowa jest o proporcji 1:1. Oznacza to, że za każdy wycięty krzew lub 1 metr kwadratowy powierzchni zakrzewionej wymaga się nasadzenia równoważnej liczby krzewów lub stworzenie równoważnej wielkości powierzchni zakrzewionej. Sadzonki mają mieć co najmniej 2 lata i 20 cm wysokości.

Zieleń, zdaniem włodarza, powinna zostać w mieście. W przypadku braku dostępności miejsc do nasadzeń w obrębie pasa drogowego „krajówki”, nasadzenia pozostałej części drzew i krzewów muszą być przeprowadzone w innych miejscach w Malborku, w uzgodnieniu z magistratem.

