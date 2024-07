Czy burmistrz Malborka powinien te informacje przekazywać na sesji Rady Miasta? Radna zaapelowała w sprawie jego darowizn

Burmistrz dzieli się wypłatą. Informacje przekazuje na sesjach

Pod koniec ostatniej sesji Rady Miasta Malborka, która odbyła się 25 lipca br., w wolnych wnioskach głos zabrał burmistrz Marek Charzewski. To już taka tradycja, że średnio co kwartał podaje do wiadomości publicznej, na co przeznaczył część swojego wynagrodzenia. Decyzję o przekazywaniu darowizn podjął w listopadzie 2021 roku. I tym razem, zgodnie ze swoim zwyczajem, wyrecytował, z kim podzielił się wypłatą.

Nie wszystkim to się podoba. Radna Jolanta Leszczyńska z klubu Koalicji Obywatelskiej, opozycyjnego wobec burmistrza, zaapelowała, by Marek Charzewski już więcej nie zabierał głosu w tej sprawie na sesjach.