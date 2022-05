Darmowa komunikacja i płatne parkowanie. Konsultacje z mieszkańcami

Likwidacja biletów w autobusach MZK nie jest prostą sprawą, jak przyznał Marek Charzewski, burmistrz Malborka . Dlatego urzędnicy i przedstawiciele spółki sprawdzali, jak zrobili to inni. A było kogo podglądać, bo 56 miast w Polsce średniej i małej wielkości wprowadziło darmową komunikację . Darmową, czyli finansowaną w całości z budżetu. Jeśli ten pomysł wszedłby w życie zgodnie z założonym harmonogramem, czyli od 1 lipca , to według wyliczeń do końca roku trzeba byłoby przekazać miejskiemu przewoźnikowi dodatkowych 800 tys. zł . Później te kwoty zdecydowanie rosną. Jak bardzo? Spółka otrzymuje rocznie 1,7 mln zł z miejskiej kasy jako refundację utraconych wpływów. W 2023 r. trzeba byłoby dosypać do tego 2,3 mln zł . W kolejnych latach ta kwota rosłaby, choćby z uwagi na inflację. Tyle kosztowałby luksus, który oznaczałby, że żaden z pasażerów nie musiałby już dbać o bilet.

Darmowa komunikacja w Malborku. Za i przeciw

Zdaniem włodarza, to przede wszystkim dobry sposób na odkorkowanie miasta, bo przez kieszeń mieszkańcy byliby zachęcani do przemieszczania się miejskim autobusem zamiast własnym autem. Ale pojawiły się krytyczne uwagi co do obecnej siatki połączeń, które obowiązują w Malborku. Trudno dojechać z jednego końca miasta na drugi, autobusy jeżdżą rzadko, nie są dopasowane do rozkładu jazdy pociągów. Lista zarzutów była dość długa.

- Miasto mimo wszystko się rozwija, powstają nowe osiedla, więc i potrzeby mieszkańców rosną – przyznał radny Paweł Dziwosz.

- To, jaka będzie siatka połączeń, okaże się w praniu. Najpierw wprowadźmy darmową komunikację i zobaczymy, ile osób będzie z niej korzystać i na jakich trasach – przekonywał burmistrz.