"Diamenty Forbesa 2022" dla firm z Malborka. Oto przedsiębiorstwa, które rozwijają się najszybciej

Zestawienie redakcji „Forbesa” przygotowane we współpracy z wywiadownią Dun & Bradstreet Poland zostało opublikowane już po raz czternasty. Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem „Diamentów Forbesa 2022”.

Od kuchni wygląda to tak, że najpierw gromadzone są dane dotyczące firm, a na ich podstawie tworzona jest baza przedsiębiorstw, którym przyznawany jest pozytywny rating wiarygodności. Jak czytamy na stronie Forbes.pl, firmy muszą być rentowne i mieć wysoką płynność bieżącą. Firmy spełniające te warunki muszą również wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Pod uwagę były brane przedsiębiorstwa, które w ostatnim roku osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie co najmniej 5 mln zł.

Z rankingu wyeliminowane zostały podmioty, które zalegają z płatnościami uwidocznionymi w Krajowym Rejestrze Długów.