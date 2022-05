Dzień Strażaka 2022. "Rycerze św. Floriana" z powiatu malborskiego w akcji [ZDJĘCIA]

Dzień Strażaka to dla nas zawsze wielkie święto. Tegoroczne obchody przypadają w roku jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej, gotowej do prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń. To szczególna okazja, aby na ręce wszystkich państwa, zaangażowanych w ochronę przeciwpożarową, ratownictwo, ochronę ludności i obronę cywilną, skierować serdeczne życzenia wytrwałości w tej niełatwej i jakże wymagającej służbie. Jednocześnie pragniemy podziękować za stałą gotowość do wszelkich wyzwań, jakie stawia przed nami życie – czytamy w życzeniach nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarne j, kierowanych do wszystkich polskich strażaków.

Strażacy świętują w dniu męczeńskiej śmierci swojego patrona, św. Floriana. Żył pod koniec III wieku naszej ery, w prowincji rzymskiej Noricum (obecnie środkowa Austria), w młodości rozwijał karierę wojskową. Wsławił się tym, że pospieszył z pomocą uwięzionym przez namiestnika rzymskiego chrześcijanom. Przeciwstawił się w ten sposób rozkazom cesarskim, a na dodatek odmówił wyparcia się chrześcijaństwa. Został za to umęczony, a jego ciało wrzucono do rzeki, co miało miejsce 4 maja 230 r.

Kult św. Floriana jako orędownika w walce z żywiołem ognia upowszechnił się ok. XV w. W Polsce przyczynił się do tego pożar Krakowa w 1528 r., który strawił większą część miasta, a w szczególności Kleparz. Ocalał tam jedynie kościół pod jego wezwaniem, co odczytano jako „znak szczególnej opieki jego patrona”.

Na polskie sztandary strażackie święty trafił w czasach zaborów. Odtąd strażaków nazywa się rycerzami Św. Floriana albo Florianami.