Gdzie zjeść w Malborku? Schabowy, panierowany kurczak czy bowl? Które miejsca polecacie?

Wybierając miejsce do jedzenia, najczęściej pytamy o opinie przyjaciół. To najlepszy sposób, aby wybrać najlepsze miejsce, w którym podają jedzenie w Malborku. Jednak wcześniej trzeba wiedzieć jaki jest wybór. Dlatego też gromadzimy w jednym miejscu firmy działające w gastronomii, które znajdziesz w okolicy. Jeśli znasz taką, której brakuje, daj znać właścicielowi, że nie ma go na liście.

Jakie lokale z dobrym jedzeniem w Malborku możesz zobaczyć na naszej liście? Na przykład:

food truck

pierogarnia

piekarnia

firma cateringowa

pub

kuchnia francuska

kuchnia azjatycka

kuchnia wegetariańska

