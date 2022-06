Gm. Malbork. Mieszkańcy sołectwa Stogi spotkali się na pikniku. Atrakcji było co niemiara

Piknik w Stogach odbył się w upalną niedzielę (26 czerwca). Zaczął się od mszy świętej, po której zostały poświęcone jednoślady, następnie motocykliści przejechali na boisko, gdzie czekała moc atrakcji, m.in. specjalnie przygotowane konkursy, np. ubijanie białka, skoki w workach, wyścig z jajkiem, wyścig na drewnianych nartach, przeciąganie liny celowanie strumieniem wody do tarczy czy rzut kaloszem na odległość. W tym ostatnim zwyciężył Mariusz Ruść , drugi był Kamil Borowski , a trzeci - Mateusz Kamiński .

Dzieci mogły też skorzystać z przejażdżek na motocyklach, o co zadbały Żuławski Klub Motocyklowy i grupa Moto Kojoty Malbork. Jerzy Gąsecki udostępnił zbudowaną przez siebie, jeżdżącą makietę filmowego czołgu „Rudy 102” - nawet ci, którzy ledwo się mieścili, chcieli zajrzeć do środka. Oko cieszył także ciągnik ursus C330 udostępniony przez mieszkańców, Joannę i Tomasza Matysiaków.

Karolina Amernik przygotowała zumbę dla dzieci, a wielkim powodzeniem cieszyło się, jak zwykle, malowanie buziek, o co zadbała Barbara Bełczyńska z „Kolorowego Zawrotu Głowy”.