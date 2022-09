Gm. Malbork. Pożar sterty słomy na polu w Lasowicach Małych. Nie ma wątpliwości, że to podpalenie

Ogień został zauważony około godz. 3.30. O tej porze zgłoszenie dotarło do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku. Na miejsce zostały skierowane dwa zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z PSP, strażacy z OSP Stogi i Wojskowej Straży Pożarnej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Po dojeździe na miejsce służby zastały część sterty ogarniętej płomieniami. Jak się dowiedzieliśmy od jednego z mieszkańców, sterta składała się z ok. 160 snopków.

- Ktoś naprawdę musiał „się postarać”, żeby tam dojść i podpalić, bo to jest naprawdę na uboczu – słyszymy od Czytelnika, który zadzwonił do naszej redakcji.