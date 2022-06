Gm. Malbork. Przekroczył prędkość o 57 km/h. Okazało się, że był poszukiwany do odsiedzenia wyroku

Malborska policja informuje, że w czwartkowy poranek (16 czerwca), około godz. 7, drogówka zatrzymała do kontroli kierowcę audi. Jechał przez Tragamin z prędkością 107 km/h, mimo że w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Za kierownicą siedział 23-letni mieszkaniec Torunia.

Funkcjonariusze wykonali badania, które wykazały, że mężczyzna był trzeźwy, ale prowadził auto pod wpływem amfetaminy. Ponadto, po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się 23-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Torunianin został przewieziony do komendy, a jego pojazd odholowano na parking. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 57 km/h mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami karnymi. Natomiast po nocy spędzonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających, za co grozi do dwóch lat więzienia. Następnie został przewieziony do zakładu karnego w związku z wyrokiem sądu w Toruniu.