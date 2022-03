Gm. Malbork. Wypadek motocyklisty na drodze wojewódzkiej 515 w Nowej Wsi Malborskiej

Służby ratownicze do tego bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia zostały wezwane około godz. 15. Doszło do niego w obrębie skrzyżowania ul. Moniuszki (DW 515) z ul. Zwierzyniecką przy szkole. Jak się dowiedzieliśmy na miejscu, motocyklista jechał w kierunku Malborka i zahaczył o pylon ze znakiem drogowym na wysepce rozdzielającej pasy jezdni. Kierującego wyrzuciło kilkanaście metrów do przodu, a motocykl zatrzymał się jeszcze dalej.

Zespół ratownictwa medycznego opatrzył motocyklistę na miejscu. Mężczyzna odniósł jednak na tyle poważne obrażenia, że konieczna była dalsza specjalistyczna pomoc w szpitalu.

Na miejscu działania prowadziła policja i jeden zastęp Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Malbork. Od strony Malborka, tuż przed skrzyżowaniem ze Zwierzyniecką, droga była całkowicie zablokowana, ale możliwy był przejazd przez wieś.