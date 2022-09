Gm. Nowy Staw. Wypadek na drodze powiatowej w Brzózkach. Samochód uderzył w drzewo Radosław Konczyński

Do zdarzenia doszło w sobotni poranek (10 września) na drodze powiatowej w Brzózkach (gm. Nowy Staw). To, co zobaczyły służby po dojeździe, wyglądało groźnie, ale na szczęście poszkodowany ostatecznie nie wymagał hospitalizacji.