Gm. Stare Pole. Pościg za trzema mężczyznami wieczorową porą. Uciekali z powiatu sztumskiego

Jak informuje st. asp. Karolina Gastoł-Zawicka, oficer prasowy KPP w Sztumie, późnym wieczorem w sobotę (23 kwietnia) policja otrzymała zgłoszenie o próbie włamania do stodoły.

Natychmiast pod wskazany adres pojechali policjanci z Dzierzgonia. Przy drzwiach budynku stali mężczyźni, którzy na widok radiowozu wsiedli w zaparkowane auto i zaczęli uciekać – relacjonuje st. asp. Karolina Gastoł-Zawicka.

Policjanci ruszyli za uciekinierami. Sygnały świetlne i dźwiękowe nie były argumentami, które mogłyby ich przekonać, ale funkcjonariusze nie zamierzali odpuszczać. W trakcie pościgu kierowca fiata uderzył w radiowóz. Policjanci w końcu dogonili mężczyzn już w gminie Stare Pole. Do zatrzymania doszło w Kaczynosie, a ściganymi okazali się trzej mieszkańcy powiatu elbląskiego w wieku 20, 25 i 38 lat.

- W niedzielę (24 kwietnia) usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dodatkowo 38-letni kierowca auta odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz wywieranie wpływu na zaniechanie czynności służbowych przez policjantów – wyjaśnia st. asp. Karolina Gastoł-Zawicka.