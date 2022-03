Gm. Stare Pole. Z drogi krajowej nr 22 wypadł mercedes. Na szczęście nikt nie ucierpiał

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (7 marca) około godz. 15 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogami do Ząbrowa i Fiszewa, już za witaczem województwa warmińsko-mazurskiego. Ale jezdnia do skrzyżowania znajduje się jeszcze w granicach Pomorza.

Dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Malborku zgłoszenie otrzymał o 15.14.

- Doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego mercedes i ciągnika siodłowego scania z naczepą. Po dojeździe na miejsce strażacy zastali ciężarówkę na pasie jezdni i auto osobowe na poboczu - mówi dyżurny operacyjny KP PSP.

Uszkodzenia osobówki wyglądały naprawdę poważnie - zgnieciony tył i przód, a także częściowo dach, ale na szczęście nie było osób poszkodowanych.

Ze strony straży pożarnej na miejscu działały zastępy OSP Stare Pole i OSP Ząbrowo. Do ich zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odłączenie akumulatorów w pojazdach, wprowadzenie ruchu wahadłowego, sorpcja płynów eksploatacyjnych na odcinku ok. 200 metrów, usunięcie resztek pokolizyjnych.

Straty powstałe w wyniku zdarzenia zostały oszacowane na ok. 50 tys. zł.