Gmina Stare Pole. Droga w Parwarku już po modernizacji dzięki dotacji z Polskiego Ładu. Władze szykują kolejne inwestycje drogowe

Modernizację drogi gminnej w Parwarku w gminie Stare Pole widać gołym okiem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 700 tys. zł, z czego 95 proc., czyli blisko 630 tys. zł, to dofinansowanie z pierwszej edycji Rządowego Funduszu - Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Co dzięki temu udało się wykonać? Projekt zakładał poszerzenie drogi z 3,80 m do 5 m, co już poprawia bezpieczeństwo. Całkowicie zmieniła się nawierzchnia, bo zamiast bruku jest asfalt. Wykonano również zjazdy na posesje położone wzdłuż trasy. Na pewno ucieszyli się też piesi, bo w końcu mają dla siebie 1,5-metrowy chodnik z jednej strony.

Droga jest już oddana do użytku, czemu towarzyszyła skromna uroczystość. W przecięciu wstęgi uczestniczyli: wojewoda Dariusz Drelich, wójt Marek Szczypior, sołtys Edyta Panasiuk, radny Marek Iwaniuk, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza finansami z Polskiego Ładu: Michał Maliński i Paweł Wasilewski oraz wykonawca, Radosław Kamecki z Milejewa.