Gmina Stare Pole. Przebudowa drogi krajowej 22 od Królewa do granicy Pomorza coraz bliżej. GDDKiA wybrała wykonawcę

GDDKiA na sfinansowanie tego zadania przewidziała ok. 158,1 mln zł. Jak widać, wszystkie były znacznie droższe. W końcu, po niespełna czterech miesiącach od otwarcia ofert, inwestor zdecydował się na wybór firmy, która zaproponowała najniższe stawki. Zatem to konsorcjum firm NDI (lider) i NDI Sopot (partner) rozbuduje odcinek drogi krajowej nr 22 o długości ok. 10,2 km od granic administracyjnych Malborka do granicy woj. województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim, z wyłączeniem wcześniej przebudowanego skrzyżowania w Królewie (skrzyżowanie z drogą do lotniska).