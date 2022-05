Gnojewo. Na 70-lecie Delty byli piłkarze miłoradzkiego klubu zagrali z Reprezentacją Artystów Polskich

Obok całorocznego lodowiska syntetycznego, które zostało otwarte w sobotę, znajduje się też nowo zbudowanej boisko wielofunkcyjne. Właśnie na nim odbyła się uroczystość nawiązująca do jubileuszu Delty. Prezenty i gratulacje przekazali obecnym piłkarzom goście specjalni. Między innymi starosta malborski Mirosław Czapla przekazał komplet nowych dresów, a radny powiatowy Krzysztof Grylak w imieniu posła Kazimierza Smolińskiego, pochodzącego z Miłoradza – piłkę, jaką będą rozgrywane mecze w mistrzostwach świata w Katarze.

Klub też przygotował podziękowania dla tych, którzy go wspierają. Maciej Kędzierski, prezes i zarazem trener Delty, wręczył m.in. jubileuszowe koszulki z numerem 70. Nie zabrakło też dopingowania włodarzy, by w przyszłości odmieniły oblicze stadionu gminnego (takie informacje już powoli się pojawiają) i wsparły klub, by udało się powrócić do V ligi.

Potem przyszła już pora na emocje sportowe. W meczu towarzyskim zmierzyli się byli piłkarze Delty z Reprezentacją Artystów Polskich. W składzie gości licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć m.in. Piotra Świerczewskiego, wielokrotnego reprezentanta Polski, a także aktorów Rafała Mroczka, Przemysława Cypryańskiego i Michała Szyca, tancerzy Rafała Maseraka i Macieja Florka. Artyści wywieźli zwycięstwo z Jeziornej Osady.