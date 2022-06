GOPS Lichnowy już w nowej siedzibie. Samorząd przejął i wyremontował były posterunek policji

Do tej pory Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach mieścił się do tej pory w budynku Urzędu Gminy Lichnowy przy ul. Tczewskiej, w sali o łącznej powierzchni 66 m kw. podzielonej płytami na mniejsze pomieszczenia. Od kilku tygodni ma siedzibę niespełna 200 metrów dalej w odremontowanym domu przy ul. Jesionowej, gdzie dawniej mieścił się posterunek.

Od tamtej pory wójt Lichnów Jan Michalski przez kilka lat zabiegał u wojewody pomorskiego – bo nieruchomość należy do państwa – o sprzedaż zabudowanej działki po preferencyjnej cenie.

Gdy już wszystkie formalności zostały załatwione, gmina jako właściciel mogła ogłosić przetarg i 16 czerwca 2021 r. przekazała plac budowy wykonawcy prac remontowych, które kosztowały ok. 730 tys. zł. W odrębnym przetargu – za 38 745 zł – została wybrana firma do montażu ogniw fotowoltaicznych. Do tego trzeba doliczyć m.in. koszt zakupu całego nowego wyposażenia.