Grom Nowy Staw i Pomezania Malbork przed sezonem 2024/2025 w IV lidze pomorskiej. O co będą grały drużyny z powiatu malborskiego?

Grom Nowy Staw jeszcze mocniejszy niż w ubiegłym sezonie?

Te zmiany, których dokonaliśmy, są kosmetyczne. Uważam, że mamy nawet mocniejszą kadrę niż w poprzednim sezonie i nadal będzie to jeden z najmłodszych zespołów w lidze. Jest dużo młodzieży głodnej sukcesu, która chce się pokazać z jak najlepszej strony, by otworzyć sobie drogę do gry na wyższym poziomie, czy to z Gromem, czy w innych klubach, ale teraz skupiają się, żeby jak najlepiej grać dla Nowego Stawu. Piłka ma nas cieszyć i chcemy grać tak, żeby kibice mogli chwalić się tym, że mają drużynę grającą najefektowniej w lidze, a przy tym efektywnie – mówi Dawid Leleń.

Zmiany kadrowe w Pomezanii to szansa dla młodzieży

W teorii, przed rozpoczęciem rozgrywek, wygląda to tak, że czeka nas walka o utrzymanie. Wierzę w ten zespół, ale wiem też, że to będzie ciężka liga. Kibicom trzeba to jasno powiedzieć i poprosić o wsparcie, bo każdy mecz będzie na ostrzu noża i będziemy potrzebowali dopingu. Chociaż ostatnio żartowałem, że będziemy szli ze scyzorykami na karabiny – dodaje Paweł Budziwojski.

- My w tej lidze jesteśmy „ubogimi krewnymi”, trochę przypominamy człowieka, który musi przeżyć miesiąc za 1000 zł. To, co dają władze miasta w formie dotacji dla klubu (na ten rok 257 tys. zł - red.), który ma kilkanaście drużyn, to jest śmiech na sali. Nie boję się tego mówić. To jest niewykorzystany potencjał. Niedługo to będzie wsparcie na poziomie A-klasy. Do działaczy nie mam pretensji, bo robią, co mogą. Klub jest dobrze zarządzany. Liczymy każdą złotówkę, dlatego nie możemy robić nie wiadomo jakich transferów. A mówienie, że to jest liga amatorska, to już jest opowiadanie bajek. To jest liga półamatorska, na tym poziomie zawodnicy się cenią – twierdzi Paweł Budziwojski.

Z drużyną zostali doświadczeni Robert Wesołowski i Tomasz Grabowski, chociaż pod koniec ubiegłego sezonu pojawiały się informacje, że mogą odejść.

- Powiedziałem Robertowi, że nie zostawię Pomezanii. To go przekonało, żeby też zostać. Bardzo się cieszę, że podjął taką decyzję, bo to jeden z najlepszych zawodników w tej lidze i bez problemu znalazłby inny klub – mówi trener Budziwojski.