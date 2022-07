Grupy z Malborka i Sztumu razem wyruszyły na Jasną Górę. Idą z XXX Elbląską Pielgrzymką Pieszą

Zanim pielgrzymi ruszyli w trasę, spotkali się na porannej mszy świętej w kościele św. Anny w Sztumie, w której towarzyszyli im bliscy. Potem pozostało już tylko przepakować rzeczy do kwatermistrzowskiego autobusu i z pieśnią na ustach iść przed siebie. Oczywiście w wygodnych butach i z butelką wody pod ręką, bo codziennie będą mieli do pokonania ok. 30-40 kilometrów.