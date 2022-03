Hokej. Wychowankowie Bombka Malbork złotymi medalistami mistrzostw Polski

Jak doskonale wiadomo, w kategoriach żaków młodszych i starszych (U12 i U12) UKS Bombek Malbork od lat współpracuje z Wikingami Elbląg. Zjednoczone siły malborsko-elbląskie występują w rozgrywkach prowadzonych przez Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Hokeja na Lodzie.

Ale co w sytuacji, gdy utalentowany młody hokeista wchodzi w wiek młodzika i chce dalej grać? W takim przypadku doskonale przetarte są ścieżki do Torunia. Sławomir Nawrocki, trener malborskiego klubu, od lat współpracuje z tamtejszymi Sokołami, do których wypożyczani są wychowankowie Bombka. A że Sokoły są jednym z najsilniejszych krajowych ośrodków szkolenia młodzieży, to malborczycy, którzy tam trafiają, mają duże szanse na medale mistrzostw kraju. Ta tendencja właśnie się potwierdziła.

Pod koniec lutego w Tychach rozegrane zostały finały ogólnopolskiej olimpiady młodzieży (czyli MP juniorów młodszych).