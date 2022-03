IV liga. Grom Nowy Staw przebudził się w drugiej połowie i wygrał z Kaszubią Kościerzyna

W przerwie w szatni Gromu doszło do męskiej rozmowy.

Pierwsza połowa była bardzo słaba. Nie mieliśmy koncepcji, w zasadzie ustępowaliśmy w każdym elemencie gry. W piłce nożnej, oczywiście, można ustępować, ale przecież nie można przechodzić obok meczu. My tę pierwszą połowę przegraliśmy przede wszystkim brakiem walki. Zmieniliśmy ustawienie na drugą połowę, zaczęło to działać i skończyło się tak, jak się skończyło. Piłka nożna zawsze uczy pokory. Tak na gorąco trudno powiedzieć, dlaczego pierwsza połowa była taka słaba, ale wybrnęliśmy z tego z dobrym rezultatem i to najważniejsze - mówił nam po meczu trener Grzegorz Obiała.