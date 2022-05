Jak będzie wyglądała tężnia solankowa na Osiedlu Południe?

Kto lubi powdychać specyficzne powietrze wzbogacone rozpyloną solanką, nie ma takiej możliwości. Kiedyś w tym celu jeździło się aż do Ciechocinka czy Inowrocławia. Teraz najbliższa tężnia znajduje się w Sztumie. Ale coraz częściej miasta decydują się na tworzenie miejsc, w których – bez wyprawy nad morze – da się poczuć namiastkę morskiego powietrza.

Tężnia, jak twierdzą specjaliści, to ogromny filtr powietrza. Filtruje wszystkie zanieczyszczenia i powoduje, że powietrze w jej sąsiedztwie jest mocno nawilżone i pozbawione szkodliwych substancji.

Tężnia w Malborku to pomysł zgłoszony do budżetu obywatelskiego na 2022 r. W głosowaniu został przez mieszkańców wybrany do realizacji jako jeden z dwóch dużych projektów. Władze miasta w piątek (12 maja) ogłosiły przetarg na realizację tej inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”, która ma powstać przy ul. Michałowskiego, w pobliżu placu zabaw i siłowni plenerowej.