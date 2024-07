Jak włodarz z włodarzem. Burmistrz Malborka gościł prezydenta Tczewa. Czy to początek bliższej współpracy? Anna Szade

Dla Łukasza Brządkowskiego, prezydenta Tczewa, to pierwsza kadencja. Tuż po wyborach rozpoczął spotkania z włodarzami sąsiednich miast. Odwiedził też Malbork.

Malbork od Tczewa dzieli raptem 20 kilometrów i Wisła. Czy to sprawi, że burmistrz Marek Charzewski nawiąże bliższe relacje z prezydentem Łukaszem Brządkowskim? Malborczycy... już tam są, wszak wielu z nich dojeżdża do pracy do tczewskich firm.