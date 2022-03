Jest nowy raport z badania jakości wody w Malborku

To jest woda, którą Malbork miał przez dziesiątki lat, zanim powstała stacja uzdatniania. Teraz woda wróciła do tamtego stanu, bo nie przechodzi procesu uzdatniania – tłumaczy Marek Charzewski, burmistrz Malborka .

Woda w Malborku. Miękka, pełna fluorków i boru. Sanepid: w krótkim czasie to nieszkodliwe

O tym, że to "stara" woda, świadczy choćby jej miękkość, potwierdzona niską zawartością węglanu wapnia. Aktualnie jest go 80 mg na litr wody, podczas gdy norma to przedział od 60 do 500 mg na litr. Dla porównania, w uzdatnionej wodzie w grudniu 2021 r. było to 265 mg na litr.

Ale idealnie nie jest: