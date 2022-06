Jest plan "B" dla kamienicy przy Jagiellońskiej Anna Maria Szade

Wiele wskazuje na to, że kamienica przy ul. Jagiellońskiej 99 A/B/C w Malborku zniknie z powierzchni. Magistrat ma nowy scenariusz na pozbycie się ruiny. Przez ponad 3,5 roku nikt nie chciał kupić działki z budynkiem do wyburzenia, bo to oznacza dodatkowe wydatki dla inwestora. Tymczasem podparty stemplami obiekt, choć grozi zawaleniem, jest odwiedzany przez kolejnych nieproszonych gości. Trzeba coś z tym zrobić, nim dojdzie do tragedii.