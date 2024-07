Jeszcze skutki nawałnicy, zdarzenia drogowe i owady. Tygodniowy raport Komendy Powiatowej PSP w Malborku

Raport Komendy Powiatowej PSP w Malborku. Tydzień 22-28 lipca

W ubiegłym tygodniu strażacy z PSP i OSP usuwali jeszcze skutki nawałnicy, która przeszła 16 lipca. 13 interwencji dotyczyło nadłamanych konarów drzewa oraz uszkodzonych dachów budynków w miejscowościach: Nowy Staw, Laski, Trępnowy, Tropiszewo, Gnojewo, Starynia, Lubstowo, Szymankowo i Lasowice Wielkie.

4 miejscowe zagrożenia to sytuacje, które miały miejsce na drogach. W Gnojewie doszło 24 lipca do wypadku, po którym do szpitali zostało przewiezionych 5 osób. Z kolei w Malborku, w różnych miejscach al. Wojska Polskiego, dzień po dniu (25 i 26 lipca) zdarzyły się kolizje drogowe. Jako miejscowe zagrożenie została też zakwalifikowana plama oleju na drodze krajowej nr 22 w Starym Polu.

Ponadto, trzykrotnie strażacy wyjeżdżali, by usuwać owady błonkoskrzydłe. Wszystkie zgłoszenia nadeszły z Malborka.