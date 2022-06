Kickbokser z Malborka został mistrzem Polski. Potrzebuje pomocy w przygotowaniach do mistrzostw Europy

O sukcesach Piotra Kołakowskiego do tej pory nie było słychać w Malborku. Z prostej przyczyny: jest nowym mieszkańcem, przeprowadził się tutaj ponad trzy miesiące temu z Nowego Miasta Lubawskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Pierwszy złoty medal już jako malborczyk zdobył podczas mistrzostw Polski w kickboxingu, które w dniach 27-29 maja odbyły się w Zawierciu. Imprezę zorganizował Polski Związek Kickboxingu, należący do największej światowej federacji tej dyscypliny, jaką jest Światowe Stowarzyszenie Organizacji Kickboxingu (WAKO - World Association of Kickboxing Organizations). W MP uczestniczyło ok. 1000 zawodników.