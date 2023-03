Klasa piłkarska w ZST Malbork czeka na ósmoklasistów. Ale nie tylko ona. Wkrótce Dzień Otwarty Szkoły

Szansa dla ósmoklasistów, których pasją jest piłka nożna

Klasy piłki nożnej działają w ZST Malbork pod patronatem Pomorskiego ZPN. Ich koordynatorem od początku jest Henryk Pawłowski. Zachęca, by wziąć udział w Dniu Otwartym, które odbędą się w szkole 21 kwietnia w godz. 8-14.

W trakcie Dnia Otwartego na boisku szkolnym odbędą się pokaz obowiązujących testów do klasy piłkarskiej i fragmenty treningu – informuje Henryk Pawłowski.

Ci rodzice, którzy zastanawiają się nad wysłaniem dziecka do klasy piłkarskiej, będą później mogli złożyć od 15 maja do 30 maja wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy. Następnie w pierwszej połowie odbędzie sprawdzian zdolności.

- Szkolimy zawodników i zawodniczki pod kątem technicznym, taktycznym, motorycznym. Rozwijamy mentalność uczniów. Organizujemy dodatkowe mecze kontrolne z innymi drużynami, obozy sportowe, wyjazdy na mecze reprezentacji Polski. Organizujemy też kursy sędziowskie dla uczniów – wylicza Henryk Pawłowski.