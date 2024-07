„Kochanica króla Jeanne du Barry” w "Kinie pod chmurką" w Malborku. Kolejny seans z budżetu obywatelskiego

Wakacyjny seans w ramach Budżetu Obywatelskiego Malborka 2024

Dopiero co odbył się drugi seans „Kina pod chmurką”, ale Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zachęca, by znaleźć czas 9 sierpnia o godz. 21.30. Wtedy w ogrodzie Szpitala Jerozolimskiego przy ul. Armii Krajowej będzie można obejrzeć francuską produkcję z 2023 roku - „Kochanica króla Jeanne du Barry”.

Film przedstawia losy Jeanne Vaubernier, młodej i ambitnej kobiety ze społecznych nizin, która wykorzystuje swoją inteligencję i powab, aby wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubienicą króla Ludwika XV, a ten dzięki niej odzyskuje apetyt na życie. Wbrew wszelkim konwenansom i etykiecie Jeanne przenosi się do Wersalu, wywołując skandal na dworze – można przeczytać w opisie filmu.

To nie był jedyny skandal, który musiała przełknąć królowa Francji – Maria Leszczyńska, córka obalonego króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego. Ale wracając do filmu, ten w całości nakręcono we wnętrzach i plenerach Wersalu. W roli Ludwika XV występuje Johnny Depp.