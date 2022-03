Kronika Malborka (odc. 1). Zobacz, jak miasto wyglądało kiedyś. Jako pierwsi publikujemy te niezwykłe historyczne materiały Anna Szade

To wyjątkowy moment, bo właśnie rozpoczynamy prezentację „Kroniki miasta Malborka”. To trzy tomy, które na co dzień są przechowywane w Urzędzie Miasta. Pomysłodawcą i głównym realizatorem zapisywania najważniejszych wydarzeń malborskiej historii był śp. Wiesław Jedliński. Ten pokaz, karta po karcie, zaczynamy od samego początku jego oryginalnego dzieła.