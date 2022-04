Kronika Szkoły Podstawowej nr 6 w Malborku (odc. 8). To już były czasy Zespołu Szkół nr 1, czyli XXI wiek Radosław Konczyński

Ten odcinek kronik Szkoły Podstawowej nr 6 w Malborku to czasy Zespołu Szkół nr 1, w którego skład prócz „szóstki” wchodziło Gimnazjum nr 5. Na zdjęciach w galerii powyżej możecie zobaczyć, co działo się od czerwca 2001 r. do października 2005 r.