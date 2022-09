Lisewo Malborskie. Bilardziści rywalizowali w turnieju zorganizowanym przez UKS. To była też okazja, by pogratulować wicemistrzyni Polski

W turnieju zorganizowanym w minioną sobotę (24 września) przez UKS Lisewo Malborskie, uczestniczyło 28 juniorów z Gdańska, Akademii Bilardowej Reda, Przystani Tczew, Arkadii Tczew i oczywiście miejscowego klubu.

Do fazy pucharowej awansowało trzech zawodników z Lisewa Malb.: Dominik Serwin, Krystian Danowski i Dawid Danowski. Cała trójka odpadła w ćwierćfinale, co oznaczało, że razem z jeszcze jednym zawodnikiem zajęli 5 miejsce ex aequo.

- Dla braci Krystiana i Dawida Danowskich to bardzo dobry wynik, natomiast dla najbardziej doświadczonego zawodnika wśród naszej młodzieży Dominika Serwina to zdecydowanie za mało. W turnieju zagrali również: Zuzanna Chmielewicz, Rafał Gutjahr, Igor Dietrich, Sandra Majtkowska, Michał Chmielewicz oraz Borris Nikodem – informuje UKS Lisewo Malb.

Po zaciętym pojedynku w finale zwycięzcą turnieju został Aleksander Oszmana z Arkadii, który pokonał Michała Niećko z Akademii Bilardowej Reda. Trzecie miejsce ex aequo zajęli Cyprian Gagat oraz Aleksander Darski (obaj z Redy).