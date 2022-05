Majówka 2022 w Malborku. Góra śmieci z widokiem na zamek. "To odstrasza i przygnębia", pisze do nas internautka z Gdańska

Pogoda podczas majówki sprzyja spacerom. Z domów wylegli mieszkańcy, ale na ulicach Malborka jest też sporo gości, bo to tradycyjnie początek maja to symboliczna inauguracja sezonu turystycznego. Oblegane jest nie tylko Muzeum Zamkowe, ale także miejsca w sąsiedztwie.

Od lat mieszkam w Gdańsku, Malbork to moje miasto rodzinne. Dziś postanowiłam wybrać się z rodziną na spacer wokół zamku, zobaczyć zmiany, na które zapewne mieszkańcy miasta czekali od dawna. Rzeczywiście są, teren nad rzeką pięknieje i to bardzo cieszy – napisała nam internautka.

Ale coś jednak poszło nie tak, bo jej opinia nie obejmuje tylko plusów.

- To, co przyćmiło zachwyt, to śmieci, pełne kosze, z których wysypuje się plastik i puszki – pisze autorka zdjęć z wejścia na drewniany most. - Tak być nie może, to odstrasza i przygnębia. Przecież część tych śmieci znajdzie się w rzece…

Rzeczywiście, trudno o dobry nastrój, gdy widzi się tę stertę odpadów. Pytanie tylko, czy nikt z wyrzucających te opakowania nie zauważył, że to nie jest śmietnik, a pojemnik na piasek? Żadnych koszy na drewnianej kładce nigdy nie było, prawdopodobnie właśnie dlatego, by nie zaśmiecać rzeki, bo każdemu może się zdarzyć, że nie trafi do środka, a poza tym, odpadki mógłby rozwiewać wiatr, kusiłyby także ptaki.