Majówka 2022 w Malborku. Ireneusz Krosny wystąpi w Szkole Łacińskiej. Kto chce zobaczyć, jak wygina śmiało ciało, może już kupić bilet

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji przez lata przyzwyczaiło mieszkańców Malborka, że majówka oznacza rozrywkę. Dawniej były to plenerowe koncerty, którymi otwierano sezon na imprezy pod chmurką.

Pandemia koronawirusa wiele artystycznych wydarzeń wywróciła do góry nogami. Na szczęście, również w kulturze powoli wszystko wraca do normy.