Majówka 2022 w Malborku. Ireneusz Krosny wystąpił w Szkole Łacińskiej. Mim pokazał, co potrafi

Unikam wszystkich takich rzeczy, które mogą sprawić, że się oddalam od rzeczywistości. Ćwiczyłem pantomimę klasyczną, ale uważam, że jest ona szkodliwa w komedii. Mnie chodzi o to, żeby wszystkie moje ruchy były naturalne, żeby każdy z nich był zrozumiały – mówił Ireneusz Krosny w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Ireneusz Krosny na scenie występuje w czarnym trykocie, bez zbędnych dodatków. Nie maluje nawet twarzy, jak robili to dawniej mimowie. Ta oszczędność w środkach wyrazu jest jak najbardziej przemyślana.

Przez lata wypracował własny styl na scenie. Musi być sprawny fizycznie, co wymaga dyscypliny i ćwiczeń.

- Kiedyś trenowałem kung fu i akrobatykę. Teraz trzy razy w tygodniu robię sobie treningi sprawnościowe. Chodzę na siłownię, a w domu się rozciągam, żeby zachować giętkość ciała. Mam swoją salkę treningową z lustrem i drabinkami – przyznał Krosny.

Z pantomimą miał do czynienia dość wcześnie. Choć to nie znaczy, że od razu miał na siebie taki właśnie plan.