Malbork. 17 marca w czasach PRL. Władza ludowa miała swoich bohaterów, uroczystości i pomniki

O wydarzeniach z 1945 r. obecnie mieszkańcom Malborka przypomina już głównie ul. 17 Marca. Choć nie ma pewności, czy wszyscy kojarzą datę przypisaną tej ulicy akurat z czymś konkretnym i symbolicznym. Co ciekawe, Rada Miasta Malborka 24 sierpnia 2017 r. zmieniła nazwę ulicy z 17 Marca na... 17 Marca. W ten sposób nawiązano nie do wydarzeń z 1945 r., ale tych z 1921 r. Oficjalnie data ta odnosi się do dnia uchwalenia konstytucji marcowej, pierwszej nowoczesnej ustawy zasadniczej, która została przyjęta przez Sejm Ustawodawczy równo 100 lat temu.

Nie da się ukryć, że na tabliczkach nazwa wygląda równie zagadkowo jak ul. 500-lecia, której uniwersalność można przypisać jakiejkolwiek historycznej rocznicy. Jest natomiast pamiątką po obchodach 500-lecia wyzwolenia Malborka, które miały miejsce w 1957 r., gdy przypominano symboliczny wjazd króla Kazimierza Jagiellończyka i początek polskiej obecności w Malborku.