Malbork. 22 lipca w PRL był wolny od pracy. To było ważne święto narodowe. Jak je dawniej obchodzono? Anna Maria Szade

22 lipca aż do 1989 r. przypadało jedno z najważniejszych państwowych świąt. Na ten dzień starano się wyznaczać ważne imprezy i wydarzenia. A co istotne, był on wolny od pracy. I tak Co działo się wówczas w Malborku? Sprawdziliśmy to w kronice miasta.