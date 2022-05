Malbork. 3 promile alkoholu i w takim stanie prowadził samochód. Zatrzymał go policjant po służbie Radosław Konczyński

KPP Sztum

No to „pojechał”... Aż 3 promile alkoholu w organizmie miał 44-letni kierowca toyoty, który został zatrzymany w centrum Malborka. Oczywiście, każda dawka jest nie do przyjęcia, gdy wsiada się do auta, ale ten kierujący zalicza się w ostatnim czasie do grona niechlubnych rekordzistów.