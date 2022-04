Malbork. 82 rocznica zbrodni katyńskiej. Przeczytaj nagrodzoną pracę ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

„Matka Boża”

Malbork, aleja Armii Krajowej, 17.09.2020, godzina 15:00

To było ciepłe, wrześniowe popołudnie. Jak co dzień Artur, wracając ze szkoły, zachodził do dziadka, aby się nim zająć. Miał za zadanie podać mu obiad i spędzać z nim czas, gdyż dziadzio Lew liczył już sobie 95 wiosen i był samotny. Obowiązek ten Artur spełniał niechętnie, nie cierpiał dziadka. Po pierwsze zajęcie to zabierało mu zbyt wiele czasu, który chłopak, tegoroczny maturzysta, bardzo sobie cenił. Mógł przecież pouczyć się trochę albo spotkać ze znajomymi czy dziewczyną. Szukał kierunku, który mógłby studiować po liceum. Wciąż nie wiedział, co chce robić w życiu...

Po drugie nie dogadywał się zbytnio z dziadkiem. Ostatnimi czasy ostro debatowali nad tym, kto dokonał ludobójstwa w Katyniu. Lew utrzymywał, że zrobili to sowieci. Według Artura dziadek ze względu na wiek miał zaburzenia pamięci i dlatego nie chciał przyznać, że sprawcami zbrodni byli naziści. W opinii chłopca dziadek był zbyt uparty, żeby przyjąć którąś z sensownych i całkiem logicznych, stawianych przez niego tez. Pewnego dnia senior wpadł nawet na pomysł, żeby podarować wnuczkowi obrazek Matki Bożej Katyńskiej. Rodzice kazali mu go nosić do dziadka, gdyż według nich poprawiało mu to humor. Artur najchętniej by ten obrazek gdzieś głęboko schował, ale rodziców trzeba było słuchać, bo byli zamożni i spełniali każdą zachciankę swego jedynaka.