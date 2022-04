Malbork. Akcja "Brafitterki dla Ukrainek" ma pomóc uciekającym przed wojną kobietom. Zadbała o to fundacja Wsparcie na Starcie

Kobiety z Ukrainy często uciekały, i uciekają, bez zapasu bielizny na zmianę, a podróż do Polski spędzają w tych samych ubraniach przez kilka dni. Gdy docierają do naszego kraju, otrzymują pomoc. Największe potrzeby dotyczą jednak bielizny osobistej. Ta najlepiej, by była nowa, nienoszona. I właśnie o nią najczęściej proszą punkty udzielające wsparcia uchodźczyniom. Akcja „Brafitterki dla Ukrainek” jest odpowiedzią fundacji Wsparcie na Starcie te prośby.

Nasza fundacja zgłosiła się z apelem do firmy bieliźnianej Panache o nieodpłatne przekazanie jako pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźczyń bielizny z zalegających w magazynach kolekcji. Firma ta przekazała naszej fundacji w pierwszej turze dostaw aż 11 000 sztuk bielizny – informuje Paulina Hoppe-Gołębiewska z fundacji Wsparcie na Starcie.

Bieliźniane komplety trafiły już do sklepów brafittingowych w całej Polsce, z którymi współpracuje organizacja. Dzięki temu są one nieodpłatnie przekazywane Ukrainkom.