Malbork. Akumulator Społeczny to szansa na dotacje dla grup nieformalnych i stowarzyszeń. Trwa nabór wniosków

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, tworzony jest w partnerstwie przez trzeci sektor.

- To innowacyjny fundusz, który nadaje bieg pomysłom mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Do zdobycia maksymalnie 6 tys. zł na realizację zaplanowanych inicjatyw lub do 10 tys. zł na rozwój młodej organizacji! - informuje Malborskie Stowarzyszenie OŚ, które lokalnie zbiera wnioski od grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Pierwszy etap to składanie wniosku, co – uwaga! – odbywa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora na stronie www.witkac.pl. Należy się zarejestrować, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu.

Wnioski można składać do: