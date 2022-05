Malbork. Archiwum Państwowe ma już 70 lat i zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania

Początki malborskiego archiwum związane są z Elblągiem, bo tam działało w pierwszych dwóch latach jako oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku. Po wejściu w życie dekretu o archiwach państwowych w marcu 1951 r. elbląska placówka uzyskała rangę Powiatowego Archiwum Państwowego (PAP).

Wobec zdecydowanie większego nasycenia archiwaliami oraz korzystniejszego położenia w 1951 roku wysunięto inicjatywę przeniesienia archiwum do Malborka i ulokowania go na terenie zamku. Projekt ten spotkał się z poparciem władz miejskich Malborka, które wyraziły zgodę na bezpłatne przekazanie do dyspozycji Archiwum Państwowego wytypowanych pomieszczeń zamkowych. Z dniem 8 marca 1952 r. siedziba Powiatowego Archiwum Państwowego została przeniesiona z Elbląga do Malborka – można przeczytać na stronie internetowej archiwum.