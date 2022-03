Malbork. Autobusami będzie można jeździć bez biletu, za to przybędzie płatnych miejsc do parkowania. Coraz więcej konkretów

Nieoficjalnie mówi się, że trzeba będzie wydać rocznie nawet 4 mln zł z budżetu samorządu, by można było całkowicie zrezygnować z biletów. Obecnie do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o., który w całości należy do miasta, trafia rocznie 2,4 mln zł. To kwota za refundowane przejazdy osób, które nie kasują biletu normalnego za 3,30 zł, bo mają prawo korzystać z ulg i całkowitych zwolnień, jakie obowiązują w autobusach komunalnego przewoźnika. Na resztę kosztów przewoźnik miejska spółka zarabia sama, choćby pobierając opłaty za usługi od pozostałych pasażerów. W najlepszych latach przed pandemią dawało to przychody ze sprzedaży biletów na poziomie 1,2 mln zł rocznie.