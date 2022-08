Malbork. Autobusy MZK mijają się rozkładem? Pasażerowie skarżą się, że nie zawsze zdążają na wybrany kurs. Wszystko przez... brak biletów

Autorzy rozkładów jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku muszą brać pod uwagę wiele okoliczności. Kursy muszą być m.in. zgrane z odjazdami i przyjazdami pociągów, z godzinami pracy czy, w roku szkolnym, nauki. Jak się okazuje, czas przejazdu na każdej trasie zakładał także zapas potrzebny kierowcy na sprzedaż biletów. Wiadomo, kiosków w mieście jak na lekarstwo, aplikacje w smartfonach jeszcze nie są tak popularne, więc każdy postój na przystanku wydłużał się o obsługę pasażerów. Czasem była to krótka chwila, ale bywało, że w przednich drzwiach ustawiała się kolejka.

Tak było do końca czerwca, bo od 1 lipca wszyscy legalnie jeżdżą na gapę. Działalność miejskiego przewoźnika finansowana jest w całości z budżetu samorządu Malborka. Tymczasem rozkłady, póki co, pozostały te same. I dzieje się tak, że jeśli nie ma korków na ulicach, przychylne światła sygnalizacji są na trasie główne zielone, to przejazd nie zajmuje tyle czasu, ile przewidziano w rozkładzie.