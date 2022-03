Malbork. Baszta nad Nogatem jest zabezpieczana. Dach ma być tymczasowy, by zabytek nie niszczał. Co z budowlą w przyszłości?

Zazieleniła się baszta nad Nogatem w Malborku . Taki tymczasowy efekt daje drewniany szkielet dachu, którym ma być nakryta budowla stojąca za Urzędem Miasta . To tymczasowe rozwiązanie, które zostało zaakceptowane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie są to nawet prace ratunkowe, raczej zabezpieczające przed dalszym niszczeniem, jakiego dokonuje w wiekowych murach woda. Gdy konstrukcja zostanie nakryta papą, nawet kropla deszczu nie nasączy więcej XV-wiecznych cegieł.

Co dalej? Nie da się ukryć, że obecnie obiekt nie wygląda zachęcająco. Tyle kiedyś było żartów z zamku, że można go docieplić i przykryć sidingiem, ale w przypadku baszty taki „dowcip” wcielono w życie. W PRL ktoś wpadł na pomysł, by stworzyć coś w rodzaju „baby w babie” i ukryć zniszczony wiekowy mur pod warstwą lepszych cegieł, jak się wydawało ówczesnym służbom konserwatorskim. A na wierzch wylano grubą warstwę betonu.

Tę współczesną murowaną okładzinę jesienią ubiegłego roku częściowo usunięto, bo wytrzymała raptem kilkadziesiąt lat, a nie parę wieków, jak oryginalne cegły.