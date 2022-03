Malbork. Beata Grudziecka zachwyciła swoimi pracami. Galeria Nova zapełniła się motywami z holenderskich fliz i ceramiki pomorskiej

Kto zna Beatę Grudziecką i jej działalność, ten wie, że przez ostatnie lata stała się wielką miłośniczką fliz. Cóż za słowo, pomyślą niektórzy. Tymczasem to normalna nazwa płytek do układania na ścianie czy podłodze. Ją również mogliśmy odkryć dzięki bohaterce wystawy, która w środę (2 marca) została otwarta w Galerii Nova prowadzonej przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji.

Od ośmiu lat zawodowe działania i fascynacje Beaty krążą wokół ceramiki, która związana jest z najbliższym regionem. To głównie flizy holenderskie, które, to ważne, do dziś można spotkać w starych żuławskich domch. To także naczynia ceramiczne, które zwane są fajansem pomorskim. Te wytarzane były m.in. w Gdańsku, Elblągu, ale także od XVIII wieku w naszym mieście – odczytała fragmenty autobiografii Beaty Grudzieckiej Violetta Jankowiak z Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji.